Schattenwesen

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 7
Folge 7: Schattenwesen

45 Min. Ab 12

Als David Kondschak seine Frau ermordet in ihrer Kanzlei auffindet, eilt er aufgeregt zu Wolff und Tom. Als die beiden den Tatort untersuchen wollen, sind sowohl die Leiche als auch alle Spuren des Mörders verschwunden. Zunächst glauben Wolff und Tom noch an einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem letzten Fall der toten Anwältin - bis sie erfahren, dass David an Schizophrenie leidet ...

