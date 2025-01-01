Wolffs Revier
Folge 9: Kleine Zwerge, lange Schatten
45 Min.Ab 12
In einer kleinen idyllischen Gartenkolonie wurde der attraktive Neuling Til Becker ermordet. Obwohl sämtliche Gartenkolonisten beschwören, nichts mit dem Tod des jungen Mannes zu tun zu haben, suchen Wolff und Tom den Täter in ihren Reihen. Ist etwa Kamilla Sandmeier, die gegen den Willen ihrer Mutter eine Liaison mit Til einging, in den Mordfall verwickelt? Oder vielleicht die Baufirma, die einen Teil der Kolonie für ihr Logistikzentrum erwerben wollte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH