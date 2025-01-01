Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Kleine Zwerge, lange Schatten

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 9
Kleine Zwerge, lange Schatten

Kleine Zwerge, lange SchattenJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 9: Kleine Zwerge, lange Schatten

45 Min.Ab 12

In einer kleinen idyllischen Gartenkolonie wurde der attraktive Neuling Til Becker ermordet. Obwohl sämtliche Gartenkolonisten beschwören, nichts mit dem Tod des jungen Mannes zu tun zu haben, suchen Wolff und Tom den Täter in ihren Reihen. Ist etwa Kamilla Sandmeier, die gegen den Willen ihrer Mutter eine Liaison mit Til einging, in den Mordfall verwickelt? Oder vielleicht die Baufirma, die einen Teil der Kolonie für ihr Logistikzentrum erwerben wollte?

