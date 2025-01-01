Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fahrerflucht

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 6
Folge 6: Fahrerflucht

45 Min.Ab 12

Der angetrunkene Bankangestellte Gregor Piqué überfährt auf dem Nachhauseweg einen kleinen Jungen. Anschließend lässt er sich von seiner Beifahrerin Marina Böhm dazu überreden, die Leiche des Kindes zu verstecken. Als Piqué am nächsten Morgen selbst Opfer eines Mordes wird, werden Wolff und Tom auf den Plan gerufen ...

