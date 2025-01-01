Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 3
Folge 3: Blind Date

43 Min.Ab 12

Der allseits bekannte Currywurst-Buden-Besitzer Max Hertzog wurde in seiner Seehütte ermordet. Es stellt sich heraus, dass der Tote die Mordnacht mit einer Dame verbrachte, die er bei einer Seitensprungagentur angefordert hatte. Wolff und Tom finden heraus, dass sich Hertzog u. a. mit seiner Exfreundin Greta Wilcke getroffen hat. Außerdem gab es noch drei weitere Frauen, zu denen er Kontakt aufgenommen hatte - eine Tatsache, die seiner Frau Charlotte sicher missfiel ...

