Wolffs Revier
Folge 3: Blind Date
43 Min.Ab 12
Der allseits bekannte Currywurst-Buden-Besitzer Max Hertzog wurde in seiner Seehütte ermordet. Es stellt sich heraus, dass der Tote die Mordnacht mit einer Dame verbrachte, die er bei einer Seitensprungagentur angefordert hatte. Wolff und Tom finden heraus, dass sich Hertzog u. a. mit seiner Exfreundin Greta Wilcke getroffen hat. Außerdem gab es noch drei weitere Frauen, zu denen er Kontakt aufgenommen hatte - eine Tatsache, die seiner Frau Charlotte sicher missfiel ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1