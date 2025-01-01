Wolffs Revier
Folge 8: Die Richter
45 Min.Ab 12
Es sorgt für großes Aufsehen, als ein erst vor kurzem inhaftierter Drogendealer in seiner Zelle erhängt aufgefunden wird. Wolff und Tom wundern sich, wie der Jugendliche Suizid begehen konnte, ohne dass sein Zellennachbar Roman etwas davon mitbekommen hat. Für Klara, die Freundin des Toten, ist klar, dass nur das Justizsystem für dieses tragische Schicksal verantwortlich sein kann. Gemeinsam mit Freunden will sie deshalb auf eigene Faust Vergeltung üben ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1