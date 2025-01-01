Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 14
Folge 14: Karambolage

44 Min.Ab 12

Bei einem Auffahrunfall auf einer einsamen Straße stirbt eine Frau, noch bevor der Notarzt eintrifft. Wolff und Tom haben bereits nach kurzen Ermittlungen den Verdacht, dass es sich um einen bewusst herbeigeführten Crash gehandelt hat ...

