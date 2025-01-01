Wolffs Revier
Folge 14: Karambolage
44 Min.Ab 12
Bei einem Auffahrunfall auf einer einsamen Straße stirbt eine Frau, noch bevor der Notarzt eintrifft. Wolff und Tom haben bereits nach kurzen Ermittlungen den Verdacht, dass es sich um einen bewusst herbeigeführten Crash gehandelt hat ...
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
