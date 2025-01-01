Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Tod in Uniform

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 5
Tod in Uniform

Tod in UniformJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 5: Tod in Uniform

45 Min.Ab 12

Die Polizistin Anja Schöne wird ermordet. Nach dem Bericht einer Augenzeugin soll sie ein Polizeibeamter umgebracht haben. Tom wird zum "Polizeiobermeister" degradiert, um undercover im Polizeimilieu nach dem vermeintlichen Mörder zu fahnden ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen