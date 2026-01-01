Wolffs Revier
Folge 12: Die Heldin
45 Min.Ab 12
Ein erfolgreicher Wissenschaftler auf dem Gebiet der Gen-Forschung wird ermordet. Weil der Mann kurz vor einer wichtigen Entdeckung stand, liegt für Wolff und Tom der Verdacht nahe, den Täter unter seinen Kollegen zu suchen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH