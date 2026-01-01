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Wolffs Revier

Die Heldin

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 12
Die Heldin

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Wolffs Revier

Folge 12: Die Heldin

45 Min.Ab 12

Ein erfolgreicher Wissenschaftler auf dem Gebiet der Gen-Forschung wird ermordet. Weil der Mann kurz vor einer wichtigen Entdeckung stand, liegt für Wolff und Tom der Verdacht nahe, den Täter unter seinen Kollegen zu suchen ...

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