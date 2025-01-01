Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 2
Folge 2: Spurlos

45 Min.Ab 12

Ausgerechnet kurz vor den Wahlen wird die Adoptivtochter des beliebten Bundestagsabgeordneten Reinhard Horn ermordet. Zwar wurde am Tatort Feuer gelegt, aber Wolff findet dennoch schnell eine heiße Spur: Der geistig zurückgebliebene Nachbarsjunge Peter Lindner war am Morgen nach der Tat bei Claudias Leiche. Doch nicht nur das macht den Knaben zum Hauptverdächtigen; erschwerend kommt hinzu, dass überall auf der Tatwaffe seine Fingerabdrücke zu finden sind ...

