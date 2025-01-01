Wolffs Revier
Folge 2: Spurlos
45 Min.Ab 12
Ausgerechnet kurz vor den Wahlen wird die Adoptivtochter des beliebten Bundestagsabgeordneten Reinhard Horn ermordet. Zwar wurde am Tatort Feuer gelegt, aber Wolff findet dennoch schnell eine heiße Spur: Der geistig zurückgebliebene Nachbarsjunge Peter Lindner war am Morgen nach der Tat bei Claudias Leiche. Doch nicht nur das macht den Knaben zum Hauptverdächtigen; erschwerend kommt hinzu, dass überall auf der Tatwaffe seine Fingerabdrücke zu finden sind ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1