Wolffs Revier
Folge 11: Der unwürdige Zeuge
45 Min.Ab 12
Der transsexuelle Ingo Ruf will sich vom Dach stürzen, als er beobachtet, wie ein Bautischler aus dem Fenster gestoßen und ermordet wird. Als sich der unfreiwillige Zeuge bei Wolff und Tom meldet, erfährt auch der Mörder davon und kennt nur noch ein Ziel: Ingos Tod!
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
