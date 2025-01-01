Wolffs Revier
Folge 4: Jeanettes Flucht
42 Min.Ab 12
Bernd bricht aus dem Gefängnis aus, um seine geliebte Jeanette im Pflegeheim zu besuchen. Auf seiner Flucht wird der Sträfling jedoch von Wolff und Tom gesehen, die ihm heimlich folgen. Im Pflegeheim geht alles Schlag auf Schlag: Bernd sticht einen Pfleger nieder, nimmt Tom als Geisel und fährt mit ihm und Jeanette Richtung Venedig ...
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH