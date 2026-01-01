Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 10
Folge 10: Amsterdam sehen und sterben

44 Min.Ab 12

Als drei Männer in Amsterdam eine Bank überfallen und eine Kundin als Geisel nehmen, flüchten sie durch halb Europa. Ein Geiselnehmer wird an einer deutschen Tankstelle gestellt und verrät Wolff und Tom den Zufluchtsort der anderen beiden. Um das Leben der Geisel zu retten, muss Wolff auf einen der Männer schießen.

