Wolffs Revier
Folge 13: An einem Tag im Mai
44 Min.Ab 12
Während der Berliner Mai-Krawalle wird Svenja Seifert verhaftet, ihr Freund Fabian Wiegand flieht auf ein Dach. Der Polizist, der ihn direkt verfolgt, stürzt vom Dach und stirbt - sein Kollege verletzt Fabian zwar, aber der kann entkommen. Die Sachlage scheint klar zu sein, bis Wolff und Tom etwas anderes ermitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH