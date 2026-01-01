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Wolffs Revier

An einem Tag im Mai

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 13
An einem Tag im Mai

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Wolffs Revier

Folge 13: An einem Tag im Mai

44 Min.Ab 12

Während der Berliner Mai-Krawalle wird Svenja Seifert verhaftet, ihr Freund Fabian Wiegand flieht auf ein Dach. Der Polizist, der ihn direkt verfolgt, stürzt vom Dach und stirbt - sein Kollege verletzt Fabian zwar, aber der kann entkommen. Die Sachlage scheint klar zu sein, bis Wolff und Tom etwas anderes ermitteln ...

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