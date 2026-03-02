Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche

Kabel EinsFolge vom 02.03.2026
Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche

Thema u.a.: Nachlasspfleger auf SpurensucheJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.03.2026: Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche

61 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Wenn niemand mehr da ist, der sich kümmert, kommen sie ins Spiel: Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Maren Guckelsberger. Diesmal führt ihr Weg in ein Haus auf dem Land, samt Keller, staubiger Scheune und verschlossenen Türen. Dort beginnt eine Spurensuche nach Hinweisen auf Erben oder ein Testament – mit so mancher Überraschung.

Alle verfügbaren Folgen