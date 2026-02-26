Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wenn jede Sekunde zählt - DRK Göttingen

Kabel EinsFolge vom 26.02.2026
Wenn jede Sekunde zählt - DRK Göttingen

Wenn jede Sekunde zählt - DRK GöttingenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.02.2026: Wenn jede Sekunde zählt - DRK Göttingen

60 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Die Notfallsanitäter Ricarda Jung und Johannes Hartdegen vom Deutschen Roten Kreuz in Göttingen eilen zu einem Mann, der in seiner Wohnung zusammengebrochen ist. Kurz darauf der nächste Notfall: Eine Frau mit Bauchwand-Durchbruch. Sie warnt die beiden vor ihrer Deutschen Dogge - für die Retter ein Risiko.

Alle verfügbaren Folgen