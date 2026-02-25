Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst

Kabel EinsFolge vom 25.02.2026
Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst

Drogen am Steuer - Polizei Harburg SpätdienstJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.02.2026: Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst

61 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

In Harburg missachtet eine Autofahrerin Fußgänger und gerät so in eine Kontrolle der Polizisten. Die Frau verhält sich auffallend und ein Drogentest gibt Aufschlüsse warum. Was als eine Datenabfrage begann, nimmt schnell eine unerwartete Wendung

