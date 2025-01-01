Staffel 1Folge 1
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 1: Professor Krupnik verschwindet
24 Min.
Computergenie Professor Krupnik entdeckt aufgeregt, dass ein mysteriöser Hacker sich per virtueller Zeitreise daran macht, die Weltgeschichte zu verändern. Seine Schergen, Agent 1 und Agent 2, machen sich sofort an die Arbeit, die Vergangenheit zu manipulieren. Professor Krupnik verfolgt die Halunken ins alte römische Reich im Jahre 79 vor Christus. Leider stellt er dort fest, dass ihm sein kleiner, sprechender Minicomputer nicht mehr antwortet. Dummerweise benötigt er diesen, um wieder zurück ins hier und jetzt zu kehren. Jetzt sind seine Schüler Paul, Fire, Kikko und Nevin gefragt...
Adventurers - Mission Zeitreise
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
© Your Family Entertainment