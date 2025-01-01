Staffel 1Folge 5
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 5: Meuterei!
24 Min.
Schon wieder haben sich die Viren-Agenten des bösartigen Hackers etwas Übles ausgedacht: sie setzen alles daran, den portugiesischen Seefahrer und Entdecker Magellan daran zu hindern, die Welt zu umsegeln. Doch so leicht machen es ihnen die Zeitreisenden nicht. Als die Schüler von Professor Krupnik erfahren, was die Agenten im Schilde führen, helfen sie Magellan, damit er den Pazifischen Ozean erreicht, um ihn 'Pacifico' taufen zu können ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment