Staffel 1Folge 8
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 8: Der wilde, wilde Westen
24 Min.
1867versucht ein russischer Großherzog, die Provinz Alaska an Amerika zu verkaufen. Mit Hilfe seines Freundes Buffalo Bill reist der Adelige in einem Zug quer durch den wilden Westen um mit amerikanischen Unterhändlern den Deal perfekt zu machen. Um einen Krieg zwischen beiden Ländern zu provozieren, versucht der Hacker den Verkauf zu verhindern ...
