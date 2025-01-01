Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Hofe des Khans

Am Hofe des Khans

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 15: Am Hofe des Khans

24 Min.

Marco Polo muss gerettet werden! Die Agenten sind auf ihn angesetzt. Sie sollen im Auftrag des Hackers dafür sorgen, dass er von seinen berühmten Reisen nie mehr zurückkehrt. Der Professor schickt seine Freunde daher ins 13. Jahrhundert. In China sollen sie den Agenten zuvor kommen. Sie wollen verhindern, dass Marco Polo an seinen Abenteuern behindert wird. Doch die Agenten waren schneller. Sie haben Zwietracht zwischen Marco Polo und dem Kublai Khan gesät. Damit ist das Leben des Weltreisenden in Gefahr. Als auch noch die Freunde gefangen genommen werden, sieht es schlecht aus für ihre Mission ...

