Staffel 1Folge 12
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 12: Der letzte Funken Hoffnung
24 Min.
Die berühmte Florence Nightingale ist das nächste Ziel der drei Schurken. Die Britin hat ihrer Zeit als Krankenschwester hunderten Soldaten das Leben gerettet und während des Krimkrieges der modernen Krankenpflege mehr Achtung verschafft. Der Hacker will verhindern das Florence Krankenschwester wird und die Soldaten ihrem Schicksal überlassen. Das wird selbst für junge Frau lebensgefährlich. Die vier Schüler schreiten ein ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment