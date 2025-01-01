Staffel 1Folge 2
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 2: Tanz auf dem Vulkan
24 Min.
Ehe er sich versieht, wird Professor Krupnik von Agent 1 und Agent 2 im Jahre 79 vor Christus aufgespürt und ins Cyber-Gefängnis gesteckt. Fire und Nevin, eigentlich dem Professor gefolgt um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien, landen ebenfalls in einer Falle des Hackers. An ihrer Seite ist Gaius, der später als Plinius der Jüngere in die Geschichte eingehen soll. Zusammen müssen sie als Gladiatoren in Pompeji kämpfen. Und das ausgerechnet am Tag des Vesuv-Ausbruchs ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment