Staffel 1Folge 20
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 20: Als die Bilder sprechen lernten
24 Min.
Als Kameramann und Produktionsleiter getarnt, versuchen Agent 1 und Agent 2 die Entstehung des ersten Tonfilms zu verhindern. Sie wurden vom Hacker angewiesen, Regisseur Alan Crosland an der Vollendung von 'Der Jazzsänger' mit Al Jolson in der Hauptrolle, zu stoppen. Tapfer wehrt sich der Regisseur gegen die Gauner während die vier Helden, beauftragt von Professor Krupnik, versuchen, die Tonaufnahmen des Films zu retten ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment