Staffel 1Folge 4
Frei nach ShakespeareJetzt kostenlos streamen
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 4: Frei nach Shakespeare
24 Min.
Die nächsten Ziele des Hackers befinden sich in England zu Zeiten Shakespeares: der Meister der Dichtkunst selbst und seine Königin, Elisabeth von England. Auf euere Majestät plant er ein Attentat. Den Ruf des Schriftstellers will er zerstören. Paul, Fire, Kikko und Nevin sind also gezwungen sich aufzuteilen, wollen sie die Pläne des Schurken durchkreuzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventurers - Mission Zeitreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment