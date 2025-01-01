Staffel 1Folge 7
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 7: Die Rückkehr des Pharaos
24 Min.
Der berühmte Archäologe Carter ist gerade im Begriff die Mumie Tutanchamuns zu bergen. Leider rechnet niemand damit, dass der Hacker und seine beiden bösen Gehilfen genau dies verhindern wollen. Wieder einmal sind die vier Schüler gefragt, dem Fieslingen das Handwerk zu legen und dem Archäologen seine wichtige Entdeckung gelingen zu lassen ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment