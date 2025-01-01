Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das berühmteste Lächeln der Welt

Das berühmteste Lächeln der WeltJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 6: Das berühmteste Lächeln der Welt

24 Min.

Florenz im Jahr 1503: Der weltberühmte Maler und Erfinder Leonardo da Vinci arbeitet gerade am Gemälde von Mona Lisa - ein Bild wo eine junge Frau auf einem Stuhl vor einer fremdartigen Landschaft sitzt. Der gemeine Hacker will die Fertigstellung der bekanntesten Illustration auf der Welt verhindern und entführt kurzerhand den Schöpfer. Es liegt bei Professor Krupnik und seinen tapferen Schülern, die Sabotage zu verhindern ...

