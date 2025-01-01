Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amadeus und die Zaubergeige

Folge 17: Amadeus und die Zaubergeige

24 Min.

Der Grundstein der Karriere von Wolfgang Amadeus Mozart war, als er noch im jungen Alter mit seinem Geigenspiel das französische Königshaus begeisterte. Genau dies will der Hacker vereiteln. Kurzerhand greift er in die Musikgeschichte ein und entsendet seine beiden Handlanger. Lola, Nevin, Paul und Kikko reisen in die Geschichte und müssen zeigen, dass auch sie musikalische Stärken haben ...

