Staffel 1Folge 18
Folge 18: Schiffsjunge Benny
24 Min.
Professor Krupnik schickt die vier unerschrockenen Jugendlichen auf ein Piratenschiff im 18. Jahrhundert. Auf dem Boot des Kapitäns Calico Jack Rackham befindet sich auch die die berühmteste weibliche Piratin Anne Bonny. Zunächst rätseln die Vier was sie auf dem Schiff verloren haben bis sie feststellen, dass auch der Hacker seine beiden Agenten auf den Kutter entsendet hat ...
Adventurers - Mission Zeitreise
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment