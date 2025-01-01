Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schiffsjunge Benny

Schiffsjunge BennyJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 18: Schiffsjunge Benny

24 Min.

Professor Krupnik schickt die vier unerschrockenen Jugendlichen auf ein Piratenschiff im 18. Jahrhundert. Auf dem Boot des Kapitäns Calico Jack Rackham befindet sich auch die die berühmteste weibliche Piratin Anne Bonny. Zunächst rätseln die Vier was sie auf dem Schiff verloren haben bis sie feststellen, dass auch der Hacker seine beiden Agenten auf den Kutter entsendet hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Adventurers - Mission Zeitreise
RiC

Adventurers - Mission Zeitreise

Alle 1 Staffeln und Folgen