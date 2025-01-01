Staffel 1Folge 10
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 10: Falsch verbunden
24 Min.
Unglaublich, was der Hacker dieses Mal plant. Er will die Erfindung des Telefons behindern. Der Grundstein für alle modernen Kommunikationsmittel. Der Hacker schickt seine Agenten los, um Alexander Graham Bell in seiner Arbeit zu behindern. Professor Krupnik trommelt seine vier Helfer zusammen und lotst sie ins Jahr 1876. Im amerikanischen Boston sollen sie Bell zur Seite stehen. Denn der Hacker hat ein schreckliches Attentat vor ...
Adventurers - Mission Zeitreise
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment