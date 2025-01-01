Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falsch verbunden

Falsch verbundenJetzt kostenlos streamen

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 10: Falsch verbunden

24 Min.

Unglaublich, was der Hacker dieses Mal plant. Er will die Erfindung des Telefons behindern. Der Grundstein für alle modernen Kommunikationsmittel. Der Hacker schickt seine Agenten los, um Alexander Graham Bell in seiner Arbeit zu behindern. Professor Krupnik trommelt seine vier Helfer zusammen und lotst sie ins Jahr 1876. Im amerikanischen Boston sollen sie Bell zur Seite stehen. Denn der Hacker hat ein schreckliches Attentat vor ...

