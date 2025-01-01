Staffel 1Folge 11
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 11: Das Tor zur Neuen Welt
24 Min.
Können es Kikko, Paul, Fire und Nevin diesmal schaffen, den Hacker von seinen niderträchtigen Vorhaben abzuhalten: Er schickt seine Agenten ins Jahr 32.000 vor Christus. Sie sollen den Menschen, die gerade dabei sind, Amerika über das gefrorene Meer zu entdecken, weiss machen, dass sie sich auf das Ende der Welt zu bewegen - und damit in ihren Untergang. Die Zeit drängt, denn bald tritt die Eisschmelze ein ...
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment