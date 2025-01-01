Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Gold der Inka

Adventurers - Mission Zeitreise

Folge 19: Das Gold der Inka

24 Min.

Die Inkakultur ist in Gefahr. Kein Geringerer als der Hacker hat es auf dieses sagenumwobene und wichtige Volk abgesehen. Es geht ihm weniger darum, dass die Erfindung der Schokolade verhindert wird. Nein. Der Hacker will die ganze Kultur der Inkas verändern. Ein böser Priester soll den guten Herrscher über das Inkareich ersetzen. Zu diesem Zweck stehlen die Agenten die Sonnenscheibe aus dem Sonnentempel, die den bösen Priester zum Herrscher machen würde. Ein Fall für die vier Freunde ...

