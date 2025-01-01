Staffel 1Folge 3
Der heldenhafte RittJetzt kostenlos streamen
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 3: Der heldenhafte Ritt
24 Min.
Der Hacker hat sich wieder einen teuflischen Plan ausgedacht. Er will nach der Boston Tea Party im Jahr 1776 verhindern, dass sich Amerika von den britischen Kolonialherren als eigenständigen Staat erklärt. Paul Revere, ein Anführer der wohlgesinnten Unabhängigkeitskämpfer, gelingt es, zwei seiner gefolgsleute vor der Inhaftierung zu bewaren. Dies gelingt ihm mit einem waghalsigen Ritt zur Geisterstunde. Der Hacker und seine zwei Strolche versuchen diesen Pauls Ritt zu durchkreuzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Adventurers - Mission Zeitreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment