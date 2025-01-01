Staffel 1Folge 21
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 21: Mögen die Spiele beginnen!
24 Min.
Die Agenten versuchen den griechischen König zu überzeugen, die ersten Olympischen Spiele abzusagen. Sie berufen sich darauf, dass eine Sonnenfinsternis ein böses Omen sei. Der König kann vom Gegenteil überzeugt werden, aber die Spieler fliehen.
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment