Staffel 1Folge 22
Adventurers - Mission Zeitreise
Folge 22: Der Salzmarsch
24 Min.
Die vier Freunde verschlägt es nach Indien und zwar in das Jahr 1930. Gandhi durch den berühmten Salzmarsch seinen gewaltlosen Widerstand. Die Agenten des Hackers wollen verhindern, dass die friedliche Revolution von Gandhi erfolgreich ist, in dem sie Gandhi daran hindern, das Salzgesetzt zu brechen. Gleichzeitig wollen sie die Marschteilnehmer davon überzeugen, sich mit Gewalt gegen die britische Kolonialmacht zur Wehr zu setzen ...
Adventurers - Mission Zeitreise
Genre:Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment