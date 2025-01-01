Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 25: Der schwarze Ritter

24 Min.

Hacker schickt heute seine Viren-Agenten als Ritter in das Jahr 1152. Sie sollen verhindern, dass König John die Magna Carta unterzeichnet, die zur Grundlage der modernen Demokratie wurde. Der finstere Plan der falschen Ritter ist, dass sie die Eheschließung von Johns Eltern verhindern, damit König John gar nicht erst geboren wird. Die vier zeitreisenden Freunde geben ihr Bestes, um das zu verhindern. Besonders engagiert ist Paul. Denn er ist ein großer Fan von Richard Löwenherz. Und der würde ebenfalls niemals das Licht der Welt erblicken, wenn König Johns Eltern nicht zueinander finden würden ...

