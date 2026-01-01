Staffel 1Folge 21
Für eine Handvoll KlurkJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 21: Für eine Handvoll Klurk
24 Min.
Gwizdo entdeckt eine Insel, in der Reichtum herrscht. Doch es gibt hier keine Drachen und damit auch keine Möglichkeit, an das Geld der Bewohner zu kommen. Gwizdo und Lian Chu wollen deswegen Hector "einschleppen".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Drachenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment