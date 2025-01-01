Staffel 1Folge 22
Die Drachenjäger
Folge 22: Ich komme wieder
24 Min.
Lian Chu jagt einen Drachen. Bevor er ihn tötet, spricht der Drache ihn an und verspricht, dass er so lange wiederkommen würde, bis sein Jäger einen echten Grund gefunden habe, ihn zu töten. In der Folge leidet Lian Chu unter Schwäche und Albträumen. Dass Gwizdo den Kopf des Drachen ausgestopft und als Trophäe über den Esstisch gehängt hat, macht die Sache nicht besser. Der Edle Kao vermutet, es könnte sich um das Salamander - Syndrom handeln: die Salamander-Drachen lassen sich zwar nicht, wie Eidechsen, einen neuen Schwanz wachsen, aber holen sich abgetrennte Körperteile zurück. Eines Tages ist der Drachenkopf verschwunden ...
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment