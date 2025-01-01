Staffel 1Folge 23
Die Drachenjäger
Folge 23: Er ist verliiiebt!
24 Min.
Als eines Abends eine hübsche junge Dame die Herberge betritt, verliebt sich Gwizdo sofort bis über beide Ohren. Doch die junge Frau schleppt ein Geheimnis mit sich herum, und zwar in Gestalt eines Drachenbabys, und benimmt sich auch sonst eher merkwürdig. Leider macht Liebe bekanntlich blind, und so stolpert Gwizdo in ein Abenteuer, das böse hätte ausgehen können - wenn Lian Chu nicht wäre...
Die Drachenjäger
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment