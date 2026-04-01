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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 21.04.2026
Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)

Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)Jetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 10: Die Rätsel des Bermudadreiecks (1)

45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Das Gebiet im westlichen Atlantik zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico, wurde durch das teils ungeklärte Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen berühmt. Josh Gates geht dem Mythos des Bermudadreiecks nach - auf dem Meeresboden, in der Luft und sogar bis an den Rand des Weltalls.

Weitere Folgen in Staffel 6

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