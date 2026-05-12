Der Schatz der KeltenköniginJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 15: Der Schatz der Keltenkönigin
44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Quer über England findet Josh Gates antike Artefakte, während er der Legende von Königin Boudica nachgeht - der legendären keltischen Königin, die vor 2.000 Jahren beinahe die einfallende römische Armee besiegt hätte.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH