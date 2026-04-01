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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Rätsel des Bermudadreiecks (2)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 11vom 28.04.2026
Die Rätsel des Bermudadreiecks (2)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 11: Die Rätsel des Bermudadreiecks (2)

45 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Josh Gates' weitreichende Suche nach der Wahrheit geht zu Ende: Mit modernster Technologie erforscht er die berüchtigtsten Schiffswracks und verschwundenen Flüge des Bermuda-Dreiecks. Findet er endlich Antworten für all die mysteriösen Ereignisse?

Weitere Folgen in Staffel 6

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