Die Rätsel des Bermudadreiecks (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 11: Die Rätsel des Bermudadreiecks (2)
45 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Josh Gates' weitreichende Suche nach der Wahrheit geht zu Ende: Mit modernster Technologie erforscht er die berüchtigtsten Schiffswracks und verschwundenen Flüge des Bermuda-Dreiecks. Findet er endlich Antworten für all die mysteriösen Ereignisse?
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-6, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH