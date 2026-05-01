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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Geheimnis der ägyptischen Grabkammer

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 18vom 19.05.2026
Das Geheimnis der ägyptischen Grabkammer

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 18: Das Geheimnis der ägyptischen Grabkammer

45 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Josh Gates und der Archäologe Dr. Zahi Hawass schließen sich für eine Untersuchung an einer aktiven Ausgrabungsstätte in Ägypten zusammen. Lüften sie die Mumie eines antiken Hohepriesters?

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