Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Rätsel um Flug 2501

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 14vom 05.05.2026
Rätsel um Flug 2501

Rätsel um Flug 2501Jetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 14: Rätsel um Flug 2501

66 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Es ist das mysteriöseste Flugzeugunglück der amerikanischen Geschichte: Als die Northwest Flight 2501 verschwindet, reißt sie 58 Menschen in den Tod. Josh Gates geht der Frage nach, was bei dem Unglück wirklich passierte.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 6 Staffeln und Folgen