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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Herz des Sultans

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 9vom 21.04.2026
Das Herz des Sultans

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 9: Das Herz des Sultans

43 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

1566 starb Süleyman der Prächtige in Ungarn. Dort wurde sein Herz in einem goldenen Gefäß begraben, aber der Ort geriet in Vergessenheit. Vor vier Jahren suchte Josh Gates bereits nach dem Grab. Nun reist er in die wiederentdeckte Stadt Turbek, um neue Erkenntnisse zu dem Fall zu gewinnen.

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