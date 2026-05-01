Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der Piratenschatz im Indischen Ozean

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 16vom 12.05.2026
Der Piratenschatz im Indischen Ozean

Der Piratenschatz im Indischen OzeanJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 16: Der Piratenschatz im Indischen Ozean

45 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

In den rauen Gewässern des Indischen Ozeans sucht Josh Gates nach dem Schatz des französischen Piraten Olivier Levasseur. Dieser trieb um das Jahr 1720 sein Unwesen im Indischen Ozean, und sein verschollener Schatz soll mehr als eine Milliarde Dollar wert sein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 5 Staffeln und Folgen