The Secret: Das Ende einer langen SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 13: The Secret: Das Ende einer langen Schatzsuche
43 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Josh Gates kehrt in seine Heimatstadt Boston zurück, um der vielversprechendsten Spur seit Jahrzehnten in einer 40 Jahre alten Schatzsuche rund um "The Secret" nachzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-6, Season 8-9: Warner Bros. Entertainment GmbH