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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition in den Tod (2)

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 17vom 19.05.2026
Expedition in den Tod (2)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 17: Expedition in den Tod (2)

44 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Am Dyatlow-Pass kamen neun erfahrene Wanderer im Winter 1959 unter mysteriösen Umständen ums Leben. Josh Gates ist in den letzten Zügen seiner Untersuchung und stößt gemeinsam mit zwei Experten auf eine entscheidende Entdeckung.

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