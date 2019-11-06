Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Alles auf EnglischJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 25: Alles auf Englisch
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der große Schritt auf die grüne Insel und in die unendlichen Weiten des nordamerikanischen Kontinents: Fünf Niedersachsen, zwei Westfalen und fünf Hessen wagen den Neuanfang in Irland und in Kanada. Sie kämpfen für den eigenen Bratwurststand, haben Ärger mit der Haustier-Polizei und schwitzen beim Ladenumbau. Gezeigt wird ihr neuer Alltag, der auf Englisch manches Mal zum Abenteuer wird. Rechte: Sat.1 Gold
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Koffer zu und Weg
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold