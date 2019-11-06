Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Kanada, Katar oder Dänemark?Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 28: Kanada, Katar oder Dänemark?
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ob als Klempner in Kanada, als Bauleiter in Katar oder als Überlebenskünstler in Dänemark - alle Auswanderer haben eines gemeinsam: Sie haben den Schritt in ein neues Leben gewagt. Doch sie haben auch eine Menge Herausforderungen zu meistern und müssen aufregende und zum Teil bizarre Abenteuer bestehen ... Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold