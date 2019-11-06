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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Kanada, Katar oder Dänemark?

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Koffer zu und Weg

Folge 28: Kanada, Katar oder Dänemark?

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ob als Klempner in Kanada, als Bauleiter in Katar oder als Überlebenskünstler in Dänemark - alle Auswanderer haben eines gemeinsam: Sie haben den Schritt in ein neues Leben gewagt. Doch sie haben auch eine Menge Herausforderungen zu meistern und müssen aufregende und zum Teil bizarre Abenteuer bestehen ... Rechte: Sat.1 Gold

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