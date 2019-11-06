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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 29vom 06.11.2019
Sardinien oder Norwegen, Bootsverleih oder Friseursalon?

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Koffer zu und Weg

Folge 29: Sardinien oder Norwegen, Bootsverleih oder Friseursalon?

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Koffer zu und weg - Die Auswanderer-Doku" hat deutsche Auswanderer besucht, die trotz aller Katastrophen für ihren Traum in der Fremde kämpfen: Bei Jochen (51), Antje (38) und Tochter Sandra (16) Mayer in Florida kommt der Restauranttester, Familie Ziegler in Empuria Brava hält sich mit Putzen und einem Bootshandel über Wasser, und David Traumann (34) hat einen langen Horror-Trip mit dem Truck aus dem Osten von Kanada nach New York City hinter sich. Rechte: Sat.1 Gold

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